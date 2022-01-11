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Нефтедобыча на Аляске может снизиться из-за «зеленой» повестки

Экономика
Нефтедобыча на Аляске может снизиться из-за «зеленой» повестки
pixabay.com

Вашингтон, 11 января. Правительство США планирует поддержать экологов в вопросе корректирования площадей добычи нефти и газа на Аляске. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Министерство внутренних дел Соединенных Штатов Америки намеревается перестать сдавать в аренду некоторые нефтяные и газовые участки на территории Норт-Слоуп.

Если соответствующее решение будет принято локальным МВД, то площадь в 11 млн акров полностью выпадет из добывающей отрасли. При этом всего в регионе около сотни лет назад под нужды нефтегазовой промышленности выделили 23 млн акров. Специальный заповедник для разработки месторождений сформировали здесь в 20-е годы XX века.

Власти США установили лимит на сырьевое освоение площадей в размере 11,8 млн акров во время президентства Барака Обамы. Следующий глава государства Дональд Трамп расширил территорию до 18,6 млн акров, что вызвало протесты у многих экологов. По этой причине, нынешний американский лидер Джо Байден дал поручение разобраться в целесообразности использования площадей, прописанных при Трампе.

Министерство внутренних дел провело собственное расследование, после чего представило выводы, согласно которым необходимо уменьшить площади нефтегазовых участков, чтобы сберечь исчезающие и находящиеся под угрозой виды.

«Министерство внутренних дел США ставит страну в ситуацию, когда нам приходится полагаться на иностранную нефть <...> в то время, когда цены растут, что беспокоит американских потребителей», — прокомментировали инициативу в офисе губернатора Аляски Майка Данливи.

Экологизация на территории региона не находит отклика на Аляске, потому что местная экономика и весь бюджет штата крайне зависимы от нефтяного сектора, подчеркивают эксперты The Wall Street Journal.

Как считает политолог Юрий Городненко, договор между США и Россией, касающийся передачи Аляски, следует признать недействительным из-за нескольких факторов.

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сша аляска байден разработка месторождений нефть и газ
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