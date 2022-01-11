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Перенесшая инсульт актриса Елена Проклова общается с близкими

  /   Обновлено: 11 января 2022 13:04
Общество
Перенесшая инсульт актриса Елена Проклова общается с близкими
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 11 января. Продюсер Леонид Дзюник раскрыл подробности состояния актрисы Елены Прокловой, которая попала в больницу с инсультом. По его словам, звезда поддерживает связь с близкими.

Дзюник подтвердил, что звезду фильма «Мимино» перевели из реанимации в обычную палату. Актриса находится в тяжелом, но стабильном состоянии. В то же время Елена Проклова общается с друзьями и родными, передает корреспондент ФАН.

Накануне стало известно о госпитализации Елены Прокловой. Артистка пожаловалась врачам на плохое самочувствие. Медики диагностировали у нее инсульт. По словам друга кинодивы Бориса Щербакова, который общался с супругом знаменитости, у звезды проблемы с мозжечком. Актер сообщил, что Прокловой стало лучше и ее перевели в обычную палату.

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госпитализация проклова дзюник
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