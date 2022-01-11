Власти Мали закрыли воздушные и сухопутные границы со странами — членами ЭКОВАС

Бамако, 11 января. Руководство республики осуждает санкции, введенные в отношении Мали подконтрольным внерегиональным державам Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС). Такое мнение озвучил пресс-секретарь правительства полковник Абдулай Маига.

«Власти решительно выступают против незаконных санкций, организованных против Бамако и жителей региона», — сообщил официальный представитель.

Маига добавил, что правительство отзывает послов, аккредитованных в странах — членах ЭКОВАС, а также закрывает сухопутные и воздушные границы.

«Официальный Бамако сожалеет, что субрегиональные организации Западной Африки используются внерегиональными державами для подобных целей. Самих заказчиков мы называть не будем», — заключил пресс-секретарь.

Ранее члены ЭКОВАС во время чрезвычайного саммита приняли новый пакет санкций против военного и политического руководства Мали. Ограничения введены из-за того, что правительство не сможет провести президентские выборы в феврале 2022 года.

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Экономическое сообщество сократит финансовую помощь, а также заморозит активы Бамако в Центральном банке западноафриканских государств (BCEAO), сохранив при этом торговлю предметами первой необходимости. Давление снимут только после того, как власти Мали представят «приемлемый» для ЭКОВАС график в организации избирательной кампании и будет достигнут «удовлетворительный прогресс в его осуществлении».

Однако представители сообщества не приняли к рассмотрению объективные причины, по которым временный лидер Ассими Гоита попросил перенести плебисцит. Голосование невозможно провести в феврале из-за деятельности террористических группировок, активизировавшихся на севере государства. Подобная ситуация сложилась по причине того, что французская военная операция «Бархан» не смогла решить проблему распространения радикальных группировок и начала постепенное сворачивание миссии, оставив Бамако один на один с опасностью.