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Мужчину придавило киоском с шаурмой в подмосковном Подольске
Происшествия
Мужчину придавило киоском с шаурмой в подмосковном Подольске
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Подольск, 11 января. В Подольске Московской области мужчина госпитализирован с ушибами и переломами обеих ног после того, как на него обрушился киоск с шаурмой. Инцидент произошел на местном рынке, где для тех, кто желает перекусить, оборудованы столики под навесом, сообщает российский информационный портал «Провинция.ру». В момент происшествия под навесом стояли и разговаривали мужчина и женщина. Рядом проезжала «газель» и, скорее всего, зацепила конструкцию. Крыша тут же обрушилась на людей. Женщина успела отскочить в сторону, она не пострадала. Мужчине повезло значительно меньше — его придавило киоском. С переломами обеих ног и сильными ушибами пострадавший доставлен в местную больницу.

Ранее ФАН рассказывал о ДТП в Подмосковье, в котором серьезно пострадали два человека. Две иномарки столкнулись на 60-м километре трассы М-2 «Крым».

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