Саудовская Аравия опасается дефицита ракет для систем ПВО Patriot

Саудовская Аравия обратилась к ряду соседних стран Персидского залива с просьбой о помощи в восполнении резервов ракет-перехватчиков для американской системы ПВО Patriot, стоящей на вооружении королевства. Их запасы подходят к концу в условиях продолжающихся атак со стороны йеменских хуситов.

"There is an interceptor shortage. Saudi Arabia has asked its friends for loans, but there are not many to be had"



https://t.co/WxzRrCHwMW — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 11, 2022

Анонимный американский чиновник сообщил журналистам Financial Times, что Вашингтон пока не может обеспечить своим ближневосточным союзникам своевременные поставки вооружений. На этом фоне получение ракет от других стран Персидского залива, также имеющих средства ПВО из США, может стать более быстрой альтернативой, которую поддерживает администрация президента Джо Байдена.

Источник подчеркнул, что при сохранении нынешней интенсивности атак со стороны повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах» с территории Йемена, Саудовской Аравии хватит снарядов лишь на «несколько месяцев».

Различные объекты на территории королевства становятся целью баллистических ракет и беспилотников практически еженедельно. Причиной этому послужило участие Эр-Рияда в йеменском конфликте, где возглавляемая им арабская коалиция воюет на стороне правительства Мансура Хади. Хуситы воспринимают это как внешнюю агрессию и вмешательство во внутренний конфликт.

Стоит заметить, что СМИ заговорили об опасном снижении числа боеприпасов для комплексов ПВО Patriot еще в декабре. Тогда же Эр-Рияд обратился к Вашингтону с запросом о дополнительных поставках вооружения.

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Тревожные перемены

На фоне этих событий страны Персидского залива все чаще высказывают сомнения в желании США обеспечивать им помощь в обороне.

Поворотным моментом для многих стал 2019 год, когда администрация тогдашнего президента Дональда Трампа исключила ответ на разрушительный удар ракет и БПЛА на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. При этом американский лидер заявил о намерениях и вовсе сократить военный контингент страны в регионе.

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Пришедший позже к власти в США Джо Байден еще более подогрел возникающие опасения своих союзников: он заявил о желании перестроить отношения со странами Персидского залива, уделять больше внимания актуальным вопросам защиты прав человека, а также выразил стремление положить конец войне в Йемене.

На этом фоне в первые дни работы администрация Байдена приостановила продажу наступательных вооружений Эр-Рияду. Тогда же американская сторона обнародовала скандальный доклад ЦРУ об убийстве саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги, где указывалось, что причастным к организации преступления мог быть наследный принц королевства Мухаммад бин Салман.

Федеральное агентство новостей /

Йеменское сопротивление

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция действует в Йемене начиная с 2015 года. По информации Yemen Data Project, за это время ВВС данного военного блока нанесли свыше 22 тыс. авиаударов по позициям повстанцев, причем треть из них пришлась по невоенным объектам, включая заводы, больницы, школы и др.

В результате затяжного конфликта погибло более 230 тыс. человек, около 4 млн были вынуждены покинуть свои дома, а 80% из 29-миллионного населения страны зависят от внешней помощи. ООН отмечает, что регион переживает самый серьезный в истории гуманитарный кризис.

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Тем не менее стороны пока не готовы на компромисс: сейчас особо ожесточенные бои идут за нефтеносный регион Мариб, контроль над которым гарантирует наилучшее положение на предстоящих мирных переговорах.

В декабре Саудовская Аравия увеличила интенсивность бомбардировок позиций хуситов и практически ежедневно отчитывалась о больших потерях среди повстанцев, однако силы движения «Ансар Аллах» не отступают. Увеличение числа атак по королевству, вероятно, призвано сместить внимание Эр-Рияда с Йемена на его территорию.

В этих условиях администрация Джо Байдена все же смягчает свою позицию по отношению к союзникам. Так, в конце 2021 года была одобрена продажа саудовцам 280 ракет класса «воздух-воздух» стоимостью 68 млн долларов. В то же время тема дополнительных поставок снарядов для Patriot сейчас находится на стадии обсуждения и одобрить ее поэтапно должны сразу несколько инстанций, что затягивает процесс.

Именно по этой причине обращение Эр-Рияда к союзным арабским странам региона является весьма актуальным. Однако возрастающее недоверие по отношению к США может подтолкнуть государства Персидского залива к мыслям о своих проблемах. Тогда они, вероятно, станут не столь сговорчивы в передаче дефицитных ракет Саудовской Аравии.