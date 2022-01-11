Слепая прорицательница Ванга предсказала начало конца в день «пяти двоек» в 2022 году

Москва, 11 января. Знаменитая болгарская провидица Ванга предсказала человечеству страшные беды в день «пяти двоек» в 2022 году.

Слепая прорицательница составила прогноз, согласно которому самый опасный день для мира наступит тогда, когда сойдутся пять двоек. Пророчества Ванги обсудили в эфире Первого канала в программе «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Одним из гостей был кум болгарской провидицы Сергей Косторной.

«Самый опасный день для всего мира — день, когда в одном месте соберутся пять двоек», — процитировал Вангу толкователь.

В 2022 году таких дней несколько, однако самым страшным периодом признали 22.02.2022, в этот период февраля сошлись шесть двоек. В феврале текущего года наступит начало конца, расшифровал Косторной слова предсказательницы.

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Борис Кючуков посещал Вангу в 1993 году, тогда провидица дала прогноз не только его будущего, но и всего мира. Она заявила, что «во время пяти двоек дракон извергнет пламя». Кючуков предположил, что пророк увидела угрозу со стороны Китая, ведь дракон является символом Поднебесной.

Сенсационное заявление сделала жительница Петропавловска. Она беседовала с Вангой более 40 лет назад, и тогда слепая болгарка предсказала беспорядки, которые охватили Казахстан в начале 2022 года.

Известный пророк Нострадамус предрек человечеству в 2022 году великие потрясения — голод, падение астероида и другие глобальные происшествия. Последователи пророка изучили монументальный труд фармацевта и алхимика Мишеля де Нотрдам под названием Les Prophéties и интерпретировали те четверостишья, которые относятся к 2022 году.