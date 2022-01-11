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Кедми: американский F-35 не годится на роль «главного оружия» против России

Армия
Кедми: американский F-35 не годится на роль «главного оружия» против России
pixabay.com

Москва, 11 января. Американский истребитель F-35 не подходит на роль главного оружия против российской армии и подобные заявления в западных СМИ лишены смысла. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Рассуждения об использовании американских истребителей пятого поколения F-35 для «массированной атаки на Россию» лишены смысла. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Iton TV военный и политический эксперт Яков Кедми, комментируя недавнюю публикацию зарубежного портала The National Interest. Его аналитики назвали F-35 «главным оружием» прорыва российской обороны.

Кедми высмеял публикацию иностранных коллег и подчеркнул, что F-35 обладает крайне малым радиусом действия, а расхваленные Пентагоном стелс-технологии самолета не годятся для противостояния российским системам ПВО в случае начала войны.

«И это далеко не лучший самолет для воздушных боев. А если кто-то думает, что в ходе атаки он не встретится с истребителями, то это даже нельзя назвать наивностью», — сказал Кедми.

Аналитик подчеркнул, что F-35 был предназначен для подавления систем ПВО, но сам он крайне уязвим. Некоторые иностранные эксперты полагают, что роль «главного оружия против России» F-35 отводят из соображения рекламы и продажи этих истребителей странам-союзницам из НАТО.

Но, возможно, реклама F-35 достигла своей цели, поскольку Турция недавно анонсировала переговоры с США по поводу покупки партии этих истребителей. Об этом сообщил RT.

При этом Анкару не отпугивают многочисленные новости о частых поломках американского самолета. Недавно купленный у США F-35 совершил аварийную посадку на учениях ВВС Южной Кореи.

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нато f-35 кедми
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