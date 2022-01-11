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Петербургские врачи установили подростку из Красноярска уникальные протезы рук

Общество

В Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта 16-летнему подростку из Красноярска провели операцию по удлинению конечностей. Это было необходимо сделать для того, чтобы создать место для крепления будущих протезов.

Чтобы «оживить» руки, Денис Цугленок прошел курс специальных процедур, направленных на усиление выработки нервного импульса в культях. Теперь мальчик носит и самостоятельно управляет своими протезами.

«Намного легче стало, потому что я могу сам перенести кружку, тарелочку попробовать принести, но я еще не пробовал. Уже удобнее гораздо жить: не все надо просить у родителей», — сказал Денис.

Осуществить мечту ребенка помог губернатор Красноярского края Александр Усс. Он выделил более четырех миллионов рублей на операцию и оплатил дорогу до реабилитационного центра.

«Пройдя этот тяжелый путь с операциями, со всем, в этом году нам удалось обрести снова руки», — радуется мама Дениса Наталья Цугленок.

Новые руки Дениса уникальны тем, что совмещают полученный импульс от конечностей с механическим управлением. Такая технология наиболее удобна в обращении. Подросток может самостоятельно одеваться, писать тексты и даже водить машину.

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