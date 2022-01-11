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Милонов о санкциях ЭКОВАС против Мали: независимость республики пугает коллективный Запад
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Милонов о санкциях ЭКОВАС против Мали: независимость республики пугает коллективный Запад

Весь мир
Милонов о санкциях ЭКОВАС против Мали: независимость республики пугает коллективный Запад
Федеральное агентство новостей  / 

Европейские государства демонстрируют панику из-за потери влияния на Черном континенте, вводя ограничительные меры в отношении Мали, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью международной редакции Федерального агентства новостей.

Ранее члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняли новый пакет санкций против военного и политического руководства Бамако. Причиной стало прошение правительства о переносе президентских выборов, связанное с ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности.

«Казалось бы, в сложную минуту Европа должна была бы поддержать Мали и с пониманием отнестись к просьбе о переносе голосования, однако ей это не нужно. Бывшим колонизаторам до чертиков страшно из-за того, что ранее подконтрольная им республика выбрала собственный, суверенный курс развития. Поэтому вводится давление через такие вот прокси-структуры», — считает парламентарий.

По мнению собеседника ФАН, действия ЭКОВАС очень показательны, так как демонстрируют тотальную слабость Франции и других стран ЕС, стремительно теряющих влияние на континенте.

«У них других рычагов просто не остается. Запад упускает Мали, уже лишился ЦАР, которая показала, что бывшие колонии способны развиваться, самостоятельно справляться с кризисами, работать с союзниками, готовыми помогать обеспечивать безопасность населения, причем не ради достижения сугубо экономической выгоды», — продолжил Виталий Милонов.

Милонов о санкциях ЭКОВАС против Мали: независимость республики пугает коллективный Запад
Global Look Press / Britta Pedersen

Говоря о заказчике, собеседник ФАН выразил уверенность, что за ширмой «заботы» скрывается Франция и ее бизнес-элиты, опасающиеся потери контроля над Бамако и природными богатствами африканской республики.

«Это такое полупаническое состояние, когда они, полностью утратив право распоряжаться судьбой народа страны, его ресурсами, выходят из себя и пытаются легализовать абсурдные требования. Но кто их послушает? Это же, наоборот, самое лучшее доказательство того, что выбранный Мали курс на построение суверенитета и независимости является верным. Так что санкции — это слабость и паника коллективного Запада», — заявил депутат.

По мнению эксперта, созданные Францией и другими колонизаторами структуры вроде ЭКОВАС полностью себя дискредитировали, введя ограничительные меры в отношении Бамако.

«Теперь все страны континента увидели, кто действительно заинтересован в оказании помощи Мали и другим государствам материка, намеревающимся выстроить суверенную политику, а кто играет под дудку Запада. Поэтому считаю, что ЦАР и Мали необходимо создать новое, независимое объединение, где будут реально работать над развитием региона, а не пить кофе с круассанами, рассуждая над тем, как все плохо», — заключил Милонов.

Жители республики устроили массовые демонстрации, во время которых осудили санкции ЭКОВАС против правительства временного периода.

Милонов о санкциях ЭКОВАС против Мали: независимость республики пугает коллективный Запад
wikipedia.org / Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщал, что представители коллективного Запада, а именно контингент многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) также заинтересованы в дестабилизации обстановки на территории африканской страны.

«Везде, где появляются террористы, следом прибывают миротворцы, потом приходит бизнес, который забирает все ценные ресурсы. И как только местное население понимает, что его надули, цикл повторяется. И эта карусель крутится последние 30 лет».

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