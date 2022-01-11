Москва, 11 января. Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности будут оставаться в Казахстане, пока ситуация в стране полностью не стабилизируется.

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания в военном ведомстве.

«Выполнение задач коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу добавил, что сейчас миротворцы ОДКБ охраняют важные военные, государственные и социально значимых объекты на территории республики.

Ранее ФАН публиковал хронологию событий в Казахстане, упоминая все значимые нюансы. Кроме того, телеканал «360» рассказал, как властям государства удалось отключить интернет ради стабилизации ситуации.