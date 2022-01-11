Водители трамваев в Сарагосе приостановили годичную забастовку

Сарагоса, 11 января. Работники трамвайного депо испанской Сарагосы приостановили забастовку, которая длилась целый год.

Как пояснил член комитета трудящихся Хулиан Арамендия, забастовка будет возобновлена, если переговоры с работодателями не дадут результата к февралю. Арамендия напомнил, что зарплаты заморожены с 2019 года, все это время идут переговоры с капиталистами, сообщает газета «Солидарность».

Основные требования работников трамвайного депо остаются прежними: повышение зарплаты, определение времени отдыха и улучшение безопасности рабочих. Рабочий день должен быть сокращен до восьми часов, бастующие требуют изменить график прохождения линий и урегулировать процедуру найма.

Ранее ФАН сообщал, что авиадиспетчеры Перу провели 72-часовую забастовку по всей стране. Поводом для стачки стало невыполнение авиакомпаниями обязательств по нормированию смен, выделению специальных комнат для отдыха в аэропортах, которые работают круглосуточно, и несоблюдение требований безопасности во время пандемии COVID-19.