Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 14:37
14:37
Общество
Взрослого сына доктора Мясникова назвали копией знаменитого отца
14:33
Весь мир
Сразу четыре месторождения нефти в Ливии возобновили работу
14:33
Общество
В Крыму необходимо построить новые водохранилища с общим объемом 70-90 млн кубометров
14:32
Происшествия
Бывшего вице-президента КамАЗа Борисова нашли мертвым в московской квартире
14:30
Происшествия
Более 10 судов эвакуировали в Москве после сообщений о минировании
14:27
Весь мир
Жители ЦАР получат свободный доступ к изучению русского языка
14:26
Происшествия
Более 170 учеников школы в Москве эвакуировали из-за обнаруженной на экспозиции ВОВ гранаты
14:26
Армия
Myśl Polska: попытки НАТО «сдерживать Россию» обречены на провал
14:25
Политика
Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США предложения по гарантиям безопасности
14:23
Армия
Росгвардейцы Северо-Западного округа приступили к зимнему периоду подготовки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Водители трамваев в Сарагосе приостановили годичную забастовку
Общество
Водители трамваев в Сарагосе приостановили годичную забастовку
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Сарагоса, 11 января. Работники трамвайного депо испанской Сарагосы приостановили забастовку, которая длилась целый год.

Как пояснил член комитета трудящихся Хулиан Арамендия, забастовка будет возобновлена, если переговоры с работодателями не дадут результата к февралю. Арамендия напомнил, что зарплаты заморожены с 2019 года, все это время идут переговоры с капиталистами, сообщает газета «Солидарность».

Основные требования работников трамвайного депо остаются прежними: повышение зарплаты, определение времени отдыха и улучшение безопасности рабочих. Рабочий день должен быть сокращен до восьми часов, бастующие требуют изменить график прохождения линий и урегулировать процедуру найма. 

Ранее ФАН сообщал, что авиадиспетчеры Перу провели 72-часовую забастовку по всей стране. Поводом для стачки стало невыполнение авиакомпаниями обязательств по нормированию смен, выделению специальных комнат для отдыха в аэропортах, которые работают круглосуточно, и несоблюдение требований безопасности во время пандемии COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Водители трамваев в Сарагосе приостановили годичную забастовку
переговоры забастовка требования
Комментировать