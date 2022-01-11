Генпрокурор Ирана призвал власти страны повысить зарплату сотрудникам судебной власти

Тегеран, 11 января. Генеральный прокурор Ирана Ходжатолеслам Мохаммад Джафар Монтазери призвал правительство провести реформы для восстановления прав работников судебной власти, вышедших на акции протеста из-за низкой оплаты труда. Он отметил, что оклады сотрудников этой сферы деятельности находятся на крайне низком уровне, особенно это касается рядовых служащих.

Iran prosecutor threatens action against judicial protests over nixed pay hike https://t.co/1HmsA9ApsT — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 10, 2022

Об этом Монтазери сообщил в интервью изданию IRIB. По его словам, работники со стажем более 15 лет получают достаточно хорошее жалованье. Однако и тем, чей послужной список короче, должно быть предоставлено право на достойную жизнь, чтобы они не сменили вид деятельности. Он также напомнил, что ранее в стране уже проводили ряд реформ в этой области, но принятые поправки являются недостаточными.

«Когда аятолла Эбрахим Раиси был главой судебной власти, его система сама предприняла шаги по восстановлению прав своих сотрудников, и ожидалось, что в сформированном им правительстве, хорошо знакомом с положением дел, будут предприняты все необходимые шаги и предоставлена обещанная помощь. В последние дни мы столкнулись с протестами со стороны персонала судебной власти, что, по моему мнению, не в ее интересах. Глава системы и соответствующие ведомства действительно трудятся над решением проблемы. Я разговаривал с некоторыми из депутатов, которые следят за этим процессом, и, безусловно, их работа принесет свои плоды», — сказал он.

Генеральный прокурор заявил, что руководство судебной власти твердо намерено удовлетворить запрос своих подчиненных, и выразил надежду на скорейшее разрешение проблемы. Однако демонстрантам необходимо понять сложившиеся обстоятельства и изменить свой подход, поскольку их действиями могут воспользоваться силы, пытающиеся дестабилизировать обстановку в Исламской Республике.

کارکنان دستگاه قضایی نیز به اعتراضات علیه بی‌عدالتی‌ها پیوستند بنابر گزارش‌های دریافتی، شمار بسیاری از کارکنان دستگاه قضایی، امروز شنبه ۱۸ دی ماه، در شهرهای مختلف کشور، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.۱/۴ #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/F64i3dRjH1 — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) January 8, 2022

Примечательно, что днем ранее Монтазери продемонстрировал заметно более жесткий подход. Заявив, что подобные митинги развязывают руки противникам Ирана, он назвал проходящие акции протеста неприемлемыми и противоречащими нормам шариата, призвав их участников вернуться к своим обязанностям и пригрозив им юридическим преследованием. Однако и тогда прокурор подчеркнул, что правительство «благосклонно» относится к требованиям митингующих.

دادستان کل کشور در پی عدم تصویب طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه ازسوی مجلس و اعتراض کارکنان دستگاه قضایی:



مسئله معیشت کارکنان زحمتکش قوه قضاییه با جدیت درحال پیگیری است.



اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مردم و ولی نعمتان به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و امری خلاف موازین شرعی است pic.twitter.com/06SZWA3mgf — باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc___agency) January 9, 2022

Ранее, 5 января, иранский парламент на открытом заседании проголосовал против некоторых поправок, касающихся трудовой деятельности служащих судебной власти, в том числе и повышения заработной платы. Решение, как сообщается, обосновывалось тем, что проведения подобных реформ могут потребовать и в других отраслях.

بر اساس گزارش‌ها، تجمعات اعتراضاتی کارکنان دستگاه قضایی در شهرهای مختلف از جمله؛ تهران ایلام، گنبدکاووس، ملارد، صفادشت، شهرستان قدس، اهواز و ... برگزار شده است.۳/۴ pic.twitter.com/K2WpGGnrAI — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) January 8, 2022

В ответ многие судьи и их подчиненные организовали забастовку и устроили митинги протеста в ряде городов страны. После этого первый заместитель главы судебной власти Мохаммад Мосаддык заявил, что правительство пообещало иначе решить проблему и компенсировать недостаток заработной платы работникам в этой сфере.

Однако демонстрации продолжились и на следующий день, в том числе и перед зданием парламента, где участники назвали спикера Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа «лжецом». По сообщениям оппозиционных СМИ, в некоторых городах, например, Карадже, суды практически не функционируют, поскольку все их сотрудники отказались выходить на работу. Как указывают неправительственные издания, последний раз подобные протесты проходили еще в 1974 году.