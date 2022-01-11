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Генпрокурор Ирана призвал власти страны повысить зарплату сотрудникам судебной власти
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Генпрокурор Ирана призвал власти страны повысить зарплату сотрудникам судебной власти

  /   Обновлено: 11 января 2022 13:01
Весь мир
Генпрокурор Ирана призвал власти страны повысить зарплату сотрудникам судебной власти
ТАСС  /  Автор: Rouzbeh Fouladi Кредит: Zuma\TASS

Тегеран, 11 января. Генеральный прокурор Ирана Ходжатолеслам Мохаммад Джафар Монтазери призвал правительство провести реформы для восстановления прав работников судебной власти, вышедших на акции протеста из-за низкой оплаты труда. Он отметил, что оклады сотрудников этой сферы деятельности находятся на крайне низком уровне, особенно это касается рядовых служащих.

Об этом Монтазери сообщил в интервью изданию IRIB. По его словам, работники со стажем более 15 лет получают достаточно хорошее жалованье. Однако и тем, чей послужной список короче, должно быть предоставлено право на достойную жизнь, чтобы они не сменили вид деятельности. Он также напомнил, что ранее в стране уже проводили ряд реформ в этой области, но принятые поправки являются недостаточными.

«Когда аятолла Эбрахим Раиси был главой судебной власти, его система сама предприняла шаги по восстановлению прав своих сотрудников, и ожидалось, что в сформированном им правительстве, хорошо знакомом с положением дел, будут предприняты все необходимые шаги и предоставлена обещанная помощь. В последние дни мы столкнулись с протестами со стороны персонала судебной власти, что, по моему мнению, не в ее интересах. Глава системы и соответствующие ведомства действительно трудятся над решением проблемы. Я разговаривал с некоторыми из депутатов, которые следят за этим процессом, и, безусловно, их работа принесет свои плоды», — сказал он.

Генеральный прокурор заявил, что руководство судебной власти твердо намерено удовлетворить запрос своих подчиненных, и выразил надежду на скорейшее разрешение проблемы. Однако демонстрантам необходимо понять сложившиеся обстоятельства и изменить свой подход, поскольку их действиями могут воспользоваться силы, пытающиеся дестабилизировать обстановку в Исламской Республике.

Примечательно, что днем ранее Монтазери продемонстрировал заметно более жесткий подход. Заявив, что подобные митинги развязывают руки противникам Ирана, он назвал проходящие акции протеста неприемлемыми и противоречащими нормам шариата, призвав их участников вернуться к своим обязанностям и пригрозив им юридическим преследованием. Однако и тогда прокурор подчеркнул, что правительство «благосклонно» относится к требованиям митингующих.

Ранее, 5 января, иранский парламент на открытом заседании проголосовал против некоторых поправок, касающихся трудовой деятельности служащих судебной власти, в том числе и повышения заработной платы. Решение, как сообщается, обосновывалось тем, что проведения подобных реформ могут потребовать и в других отраслях.

В ответ многие судьи и их подчиненные организовали забастовку и устроили митинги протеста в ряде городов страны. После этого первый заместитель главы судебной власти Мохаммад Мосаддык заявил, что правительство пообещало иначе решить проблему и компенсировать недостаток заработной платы работникам в этой сфере.

Однако демонстрации продолжились и на следующий день, в том числе и перед зданием парламента, где участники назвали спикера Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа «лжецом». По сообщениям оппозиционных СМИ, в некоторых городах, например, Карадже, суды практически не функционируют, поскольку все их сотрудники отказались выходить на работу. Как указывают неправительственные издания, последний раз подобные протесты проходили еще в 1974 году.

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суд иран митинги
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