Шойгу поставил задачи по внедрению современных вооружений в ВС РФ в 2022 году

Москва, 11 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу по внедрению в войска в 2022 году технологий искусственного интеллекта, высокоточных вооружений и освоению новых форм и способов действия войск.

Во вторник глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу принял участие в селекторном совещании. В рамках заседания министр подчеркнул, что в 2022 году должно быть продолжено оснащение ВС РФ высокоточными вооружениями, а также современными системами разведки, навигации, связи и управления.

«Необходимо активно осваивать современное оружие, новые формы и способы действия войск, внедрять технологии искусственного интеллекта», — сказал Шойгу.

Дополнительно министр призвал ВС РФ обратить внимание на подготовку командиров с нешаблонным мышлением, способных принимать нестандартные решения, и указал на необходимости дальнейшего развития военного сотрудничества со странами ШОС и ОДКБ.

Шойгу подчеркнул, что миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане будет завершена после полного урегулирования обстановки в республике. В настоящий момент миротворцы охраняют важные государственные и военные объекты, сообщает RT.

Усилиями ВКС РФ из страны также было эвакуировано не менее 1700 человек, которые не могли покинуть Алма-Ату из-за начавшихся там массовых беспорядков.