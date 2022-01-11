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Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022

Спорт
Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022
instagram.com  /  @natali_nepryaeva

Москва, 11 января. Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые примет Пекин.

Пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала на официальном сайте состав национальной команды на пекинскую Олимпиаду. Турнир в Китае стартует 4 февраля.

В состав женской сборной России вошли победительница многодневки «Тур де Ски» Наталья Непряева, а также Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина. Мужскую национальную команду на Олимпиаде в Пекине представят чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

На Играх 2018 года в Пхенчхане сборная России завоевала восемь медалей. При этом никто из лыжников не смог выиграть золото зимней Олимпиады.

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олимпиада сборная россии состав лыжные гонки ои-2022
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