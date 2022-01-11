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Шойгу: летчики ВКС РФ показали высокий профессионализм при эвакуации россиян из Казахстана

Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ показали высокий профессионализм при эвакуации россиян из Казахстана
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 января. Летчики военно-транспортной авиации ВКС РФ, которые доставили в Казахстан миротворцев ОДКБ и продолжают эвакуацию граждан России, продемонстрировали высокий профессионализм.

Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя действия российских летчиков. По его словам, военнослужащие ВТА смогли в очередной раз показать «готовность к выполнению внезапно возникающих задач».

Стоит отметить, что за трое суток из Казахстана было эвакуировано 1719 россиян и граждан иностранных государств. Глава Минобороны подчеркнул, что эта работа продолжается и сейчас.

«Те, люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече», — рассказал Шойгу.

Ранее казахстанский МИД сообщил, что миротворцы ОДКБ покинут территорию страны после стабилизации ситуации. В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство пережило тяжелейший кризис за всю историю независимости, передает телеканал «360».

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