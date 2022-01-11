Жена Щербакова раскрыла детали отношений Прокловой и Табакова

Москва, 11 января. Актриса Татьяна Бронзова, которая замужем за Борисом Щербаковым почти 50 лет, встала на защиту коллеги Елены Прокловой после скандала о домогательствах. Она объяснила, почему артистка столько лет молчала.

По ее словам, Табакову нравились молоденькие женщины. Она напомнила, что последней супругой артиста стала Марина Зудина, которая когда-то была его ученицей. К тому же у влюбленных была разница в возрасте 30 лет.

«Олег Павлович — талантливый артист, деятель, организатор. Это ему дано. Сейчас таких мало людей, но он любитель молоденьких женщин», — подметила Бронзова в эфире программы «Судьба человека».

Артистка пояснила, почему Проклова столько лет молчала. Сама она не осуждает актрису за сделанное ею скандальное признание.

«А как сказать? Никто не говорил. Это смелый шаг. В нашей среде театральной не все чисто. Она была совсем еще девочка», — добавила супруга Щербакова.

Весной Елена Проклова рассказала о приставаниях известного артиста, которые пережила будучи подростком. Долгое время она не называла имя обидчика. Многие думали, что речь идет о Табакове. Несмотря на множество слухов, звезда хранила молчание. И только в конце прошлого года она подтвердила, что говорила о режиссере.