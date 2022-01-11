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Honolulu Star-Advertiser: ВМС США следят за действиями российского корабля у Гавайев

Армия
Honolulu Star-Advertiser: ВМС США следят за действиями российского корабля у Гавайев
wikipedia.org  /  Petty Officer 2nd Class Amanda Gray

Вашингтон, 11 января. Американские военные следят за действиями российского корабля поблизости от исключительной экономической зоны США близ Гавайских островов. Об этом рассказало местное издание Honolulu Star-Advertiser.

Представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США майор Роб Мартинс подчеркнул, что действия российского корабля отслеживают с помощью патрульной авиации и надводных судов с начала пятницы.

«Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США следит за российским кораблем, осуществляющим деятельность в международных водах недалеко от Гавайев», — рассказал Мартинс.

В понедельник истребители ВКС РФ были вынуждены взять на сопровождение самолет-разведчик Poseidon Р-8А ВМС США, который был обнаружен над Черным морем. О появлении американского самолета сообщил RT.

Ранее китайское издание Sohu рассказало, как фрегат британского флота отправился на слежку за подлодкой ВМФ РФ у берегов Шотландии. Однако вместо этого корабль столкнулся с ней и повредил гидроакустический трос.

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