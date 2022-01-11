Honolulu Star-Advertiser: ВМС США следят за действиями российского корабля у Гавайев

Вашингтон, 11 января. Американские военные следят за действиями российского корабля поблизости от исключительной экономической зоны США близ Гавайских островов. Об этом рассказало местное издание Honolulu Star-Advertiser.

Представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США майор Роб Мартинс подчеркнул, что действия российского корабля отслеживают с помощью патрульной авиации и надводных судов с начала пятницы.

«Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США следит за российским кораблем, осуществляющим деятельность в международных водах недалеко от Гавайев», — рассказал Мартинс.

В понедельник истребители ВКС РФ были вынуждены взять на сопровождение самолет-разведчик Poseidon Р-8А ВМС США, который был обнаружен над Черным морем. О появлении американского самолета сообщил RT.

Ранее китайское издание Sohu рассказало, как фрегат британского флота отправился на слежку за подлодкой ВМФ РФ у берегов Шотландии. Однако вместо этого корабль столкнулся с ней и повредил гидроакустический трос.