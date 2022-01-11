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Большой театр может выплатит максимальную сумму компенсации после смерти артиста

  /   Обновлено: 11 января 2022 12:28
Общество
Большой театр может выплатит максимальную сумму компенсации после смерти артиста
pixabay.com

Москва, 11 января. Адвокат Андрей Алешкин высказался о возможной сумме компенсации Большого театра семье погибшего артиста Евгения Кулеша, которого не стало в октябре прошлого года.

Большой театр обещает выплатить матери скончавшегося внесудебные компенсации. Фонд социального страхования выплатит 1 миллион рублей. Адвокат хочет запросить средства, ссылаясь на соглашение между Большим театром и мэрией Москвы, согласно которому может быть отдано до 100 минимальных окладов. По словам эксперта, размер компенсации может превысить 5 миллионов рублей. Родственники Кулеша готовы остановиться на этом.

Алешкин указал, что это будет максимальная сумма выплаты компенсации. Он добавил, что 1 миллион рублей ему подтвердили в ФСС. При этом, если будет одобрено 1,5 миллиона рублей, то стороны будут готовы пожать друг другу руки.

Евгений Кулеш погиб в результате ЧП из-за декораций в Большом театре во время показа оперы «Садко». Трагедия случилась 9 октября.

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