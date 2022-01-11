Песков опроверг слухи об участии России в разговорах о подготовке переворота в Узбекистане

Москва, 11 января. Россия не является участником международных контактов, связанных с возможной попыткой госпереворота в Узбекистане не фоне трагедии в Казахстане. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, подобные диалоги могут вестись между официальными Минском и Ташкентом, однако Москва в этом диалоге не задействована. Ранее именно президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках саммита ОДКБ затронул вопрос об угрозе узбекистанской государственности.

«Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», — заметил Дмитрий Песков.

Лукашенко упомянул Узбекистан в рамках обсуждения успеха миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности в Казахстане. По мнению белорусского лидера, перед силами ОДКБ в ближайшем будущем могут встать новые вызовы.