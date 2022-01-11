Публицист Маслов: переговоры в Женеве и глобальная безопасность

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Ставший общеизвестным «сухой остаток» российско-американских переговоров по безопасности в Женеве пока выглядит очень просто и скупо: обсуждение шло практически полный рабочий день, США декабрьский пакет условий от МИД РФ не приняли, отмотать военно-политическую ситуацию в Европе на 25 лет назад не готовы и не считают нужным. Причин тому, судя по всему, названо очень много, но главная из них, конечно, состоит в том, что даже боги не могут сделать бывшее не бывшим, а сдавать захваченные после 1997 года территории и высоты коллективный Запад не имеет ни малейшего намерения: Советский Союз потерпел поражение в холодной войне, а Российская Федерация как его правопродолжательница на мировой арене пока не имеет права даже на подобие реванша.

Само по себе изменение глобального стратегического баланса при этом не играет никакой роли. По мнению наших западных «партнеров», новые российские системы вооружений непригодны для победы в нынешней hold-war, то есть гибридной войне на истощение: их не так много, поэтому «всех не перестреляете», особенно если задействовать пушечное мясо типа украинских, казахских, исламских, кавказских и прочих экстремистов, растащить российский силовой потенциал на множество мелких целей. И это — даже безотносительно к давним словам ныне покойного Збигнева Бжезинского о том, что «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь, чья это элита — ваша или уже наша?».

ФБА «Экономика сегодня» /

Недавнее, от 3 января 2022 года, заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о недопустимости атомной войны формально даже вынесло за скобки все ядерные чемоданчики, а одним гиперзвуком, как полагают в западных центрах принятия решений, «эти русские» много не навоюют. Поэтому нынешний ультиматум Путина они, судя по их публичной реакции, считают лишь очень неприятным блефом, но не более того. Отсюда и выбор ими стратегии своего поведения: «да» и «нет» не говорить, черное и белое не называть. Затягивать переговоры как можно дольше, пока российская сторона готова их вести — не на словах, а на деле. В ходе переговоров устраивать провокации дипломатического и силового характера, которые должны стать основой для максимальной дискредитации России в целом и ее политического руководства.

Все это давно доведено до автоматизма и до сих пор работало практически безотказно. Судя по первому, женевскому раунду переговоров, или, как стали говорить наши дипломаты, консультаций, работает и сейчас: во всяком случае, российская сторона не хлопнула дверью и выразила готовность 12 января говорить в формате Россия — НАТО, что дает право слова разным политическим величинам — от Великобритании до Польши, Чехии, Румынии и «прибалтийских тигров». Для полного комплекта могут привлечь еще и таких «партнеров» Североатлантического альянса, как Украина, Грузия и Молдавия, которые будут предъявлять свои претензии по поводу «российской агрессии».

Федеральное агентство новостей /

Если и этого окажется мало, на 13 января запланирован еще формат с ОБСЕ, в рамках которого неминуемо будет подниматься тема прав человека в России. Возникают вопросы о том, нужна ли нашей стране эта «дорога в Каноссу»? И если нужна — а наши дипломаты, судя по всему, пока готовы дойти по ней до конца, — то с какой целью? Единственный возможный ответ состоит в том, чтобы тем самым выяснить полный расклад сил на западном направлении, включая Германию и Турцию, определив систему целей для заранее заявленного президентом России «военно-технического ответа», о возможном содержании которого пока нет сколько-нибудь достоверной информации. Высказываемые предположения на этот счет — удары по базам ПРО в Европе, блокада Украины, разрыв отношений с США и т. д. — пока не выглядят способными в результате своей реализации изменить позицию коллективного Запада. Но и предположение, будто Россия пошла ва-банк с чистым блефом, противоречит всему, что мы знаем о том, «кто есть мистер Путин».

Не исключено, что нынешняя ситуация связана с возникшей уязвимостью центров принятия решений у наших западных «партнеров», по которым российский президент пообещал «нанести удары». Не исключено, что эти центры принятия решений будут каким-то образом лишены необходимой коммуникации с «центрами исполнения решений». Не исключено, что будут задействованы некие системы, «работающие на новых физических принципах», о создании которых Путин также неоднократно упоминал. Не исключено, что возникнут какие-то иные варианты. В любом случае коллизия с проблемами глобальной, европейской и национальной российской безопасности, возникшими вследствие уничтожения СССР, стремительно приближается к своей развязке. Будем надеяться, что она не окажется трагической для нашей страны и для всего человечества.