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Песков заявил о важности достижения результата на переговорах России и США в Женеве

Политика
Песков заявил о важности достижения результата на переговорах России и США в Женеве
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 11 января. Переговоры России и США по гарантиям безопасности проводились не ради самого процесса, а для достижения результата, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что существенного повода для оптимизации Москва пока не видит. Представитель Кремля также вспомнил слова замглавы МИД России Сергея Рябкова, что переговоры в Женеве были открытые, субстантивные и прямые.

«Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», — заявил Песков.

Что касается результатов самой встречи, то говорить о них пока рано, поскольку предстоит еще несколько раундов переговоров, заключил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков ранее опроверг слухи о подготовке новых переговоров Путина и Байдена. По его словам, Кремль и Белый дом не занимаются подготовкой очередной встречи.

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сша песков женева
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