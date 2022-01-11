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Щербаков не смог дозвониться до Куравлева на Новый год и Рождество

Общество
Щербаков не смог дозвониться до Куравлева на Новый год и Рождество
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 11 января. Актер Борис Щербаков прокомментировал новость о госпитализации его коллеги Леонида Куравлева. Артист рассказал, что пытался дозвониться до звезды фильма «Афоня» на праздниках, но не смог.

Куравлева доставили в больницу с пневмонией 5 января, пишут СМИ. По словам Щербакова, он пытался связаться с 85-летним артистом еще до госпитализации.

«Я ему звонил на Новый год, Рождество, он мне не отвечал. Очевидно, уже не очень хорошо себя чувствовал. Это ужасно! Меня это очень огорчило», — поделился актер с «Народными Новостями».

Щербаков не смог дозвониться до Куравлева на Новый год и Рождество
кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» /

Кроме того, артист прокомментировал слухи о том, что Куравлев якобы живет в доме престарелых. По мнению Щербакова, речь, скорее всего, идет о доме ветеранов сцены и кино. Как пояснил актер, это учреждение отличается от дома престарелых, а из желающих попасть туда выстроилась целая очередь.

«Я там был с концертом. Там очень хорошие условия для пожилых артистов, известных и неизвестных», — уточнил Щербаков.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Леонида Куравлева якобы обнаружили коронавирус. Сын актера опроверг эти данные.

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актер щербаков куравлев
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