Самолет Ил-76 с россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в Москву

Москва, 11 января. Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ со 145 россиянами на борту вылетел из аэродрома Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что самолеты Ил-76 продолжают возвращать россиян из Казахстана на родину. Речь идет о гражданах, которые прилетели в республику по туристическим путевкам или в гости к родственникам.

«Очередной самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву», — подчеркивается в сообщении.

Массовые протесты, которые позже переросли в погромы, вспыхнули в республике в начале года. Аэропорты на территории страны временно прекратили свою работу. По этой причине многие граждане РФ не смогли вылететь из Казахстана. Эвакуация граждан будет продолжаться до полного выполнения задачи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что миротворческая миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершилась. Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.