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Мошенники выманили у жителя Хакасии деньги за липовый выигрыш в лотерее
Общество
Мошенники выманили у жителя Хакасии деньги за липовый выигрыш в лотерее
pixabay.com  /  Hermann

Абакан, 11 января. В МВД России по Хакасии прокомментировали уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества.

По данным пресс-службы регионального МВД, житель Усть-Абакана установил на телефон приложение лотереи, в котором оплатил три электронных билета. Спустя некоторое время ему пришло сообщение, что его билеты с суммой призового фонда более 270 тысяч рублей якобы оказались выигрышными, сообщает издание «Хакасия».

Дальше началось самое интересное. Сначала мужчине прислали ссылку, перейдя по которой ему нужно было оплатить госпошлину в размере чуть более 1100 рублей, введя для этого номер банковской карты. Затем, введя код подтверждения, поступивший на его телефон, он обнаружил списание со счета 5200 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее ФАН сообщал, как мошенники выманили у жителя Саранска все его сбережения, пообещав организовать свидание с девушкой легкого поведения. Перечислив на указанный счет деньги, мужчина отправился по названному аферистами адресу, но жрицы любви там не обнаружил. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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расследование уголовное дело мошенничество
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