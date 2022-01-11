Адвокат Алешкин объяснил, почему Моргенштерну не надо бояться возвращения в Россию

Москва, 11 января. Адвокат Андрей Алешкин считает, что рэперу Моргенштерну, который на данный момент пребывает в Дубае, не следует бояться возвращаться на родину. Правозащитник также прокомментировал новость о создании музыкантом своего СМИ.

Накануне скандальный артист объявил о запуске собственного медиа. Новое издание, которое будет работать в тестовом режиме в Telegram, получило название «Не Моргенштерн». Адвокат в разговоре с ФАН высказался о новом проекте 23-летнего исполнителя.

«Создание СМИ — вещь полезная, но, мне кажется, что нужно в первую очередь озаботиться своими личными проблемами, их решить и вернуться в Россию, потому что негоже человеку, который занимается в том числе внедрением культурно-массовых песен, скрываться от правосудия, если есть к нему какие-то претензии со стороны СК», — сообщил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что эпатажный певец все же вернется в Россию. Тем более что Моргенштерну ничего не грозит, если он найдет правильных адвокатов. Алешкин сообщил, что готов оказать юридические услуги бесплатно, если рэперу потребуется помощь.

«Мне кажется, можно подумать о возвращении [Моргенштерна] в Россию, и я уверен, что если он найдет правильные слова и правильных адвокатов, то никаких проблем в РФ у него не возникнет. А все преступления, которые ему инкриминируются, соответственно, они не имеют места, поскольку нет необходимости скрываться, и экспертизы по песням никто не делал, поэтому говорить о вине преждевременно», — добавил собеседник редакции.

Моргенштерна обвинили в получении иностранного финансирования. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала певца проектом Запада. Кроме этого, в адрес знаменитости прозвучали обвинения от председателя СКР Александра Бастрыкина. Глава ведомства считает, что исполнитель продает запрещенные вещества через соцсети.