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Суд рассмотрит 13 января дело о похищении Авраама Руссо

Общество
Суд рассмотрит 13 января дело о похищении Авраама Руссо
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 11 января. Заседание суда по делам о похищении и покушении на убийство певца Авраама Руссо состоится 15 января. Об этом сообщил ФАН адвокат Андрей Алешкин.

Артист проходит потерпевшим сразу по двум делам. Одно из них возбудили по статье 126 УК РФ (Похищение человека) после событий 2004 года. По словам Алешкина, суд рассмотрит это дело по существу 13 января.

Второе дело — о покушении на убийство — возбудили после нападения на Руссо, произошедшего в 2006 году. Как сообщил адвокат, виновным в преступлениях признали бизнесмена Тельмана Исмаилова. По последним данным, он получил политическое убежище в Черногории.

Ранее Авраама Руссо прооперировали в США. Певцу пришлось лечь под нож хирурга как раз из-за покушения, которое он пережил в 2006 году. Тогда артисту пережали глубокую вену бедра, чтобы остановить кровь.

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