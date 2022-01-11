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Зеленский заявил о готовности урегулировать ситуацию в Донбассе

  /   Обновлено: 11 января 2022 12:09
Политика
Зеленский заявил о готовности урегулировать ситуацию в Донбассе
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 11 января. Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность принять необходимые решения для урегулирования ситуации в Донбассе во время саммита «нормандской четверки». Об этом он заявил во время переговоров с политическими советниками лидеров Франции и Германии.

Во время беседы глава государства договорился с иностранными представителями о продолжении контактов в рамках «нормандского формата».

«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран», — сказал Зеленский.

Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка. Согласно полученным данным, ВСУ в очередной раз нарушили третий пункт дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.

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