Киевские эксперты проанализировали ситуацию в Казахстане применительно к Украине

Украинские эксперты крайне внимательно отслеживали события, происходившие в последние дни в Казахстане. В «стране победившего Майдана» одна часть граждан страстно желала такой же «счастливой судьбы» братьям-казахам, другая — призывала их держаться и как можно скорее подавить активность бунтовщиков, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента нашего издания может не совпадать с позицией редакции.

На Украине казахские события отслеживали в прямом эфире все федеральные каналы, электронные и печатные массмедиа. Сначала местные «патриотические» СМИ были полны восторга: они отчаянно поддерживали бунтовщиков и террористов, которые громили офисы госучреждений и грабили супермаркеты в Алма-Ате. По мере того как власти Казахстана собрались и начали жестко разгонять и ликвидировать боевиков, волна эйфории у «патриотов» пошла на спад.

Тем не менее они провели акцию в поддержку казахского народа возле посольства страны в Киеве. Там собралось около сотни активистов с флагами Украины, Белоруссии и Казахстана.

«Сегодня здесь — акция солидарности с народом Казахстана. Акция напоминания о соблюдении прав и свобод человека даже в таких условиях, которые сложились там. Мы выражаем обеспокоенность введением миротворцев на территорию Казахстана. Сюда пришли не только украинские правозащитники, но и белорусы — они видят много общего между событиями в Белоруссии и Казахстане», — заявил координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич.

Активисты в Киеве призвали урегулировать конфликт в соответствии с законами Казахстана, а также резко осудили введение в страну контингента ОДКБ. Тем временем в независимых украинских СМИ замелькали вопросы вроде «Почему нельзя было в 2014-м ввести войска ОДКБ на Украину?».

Наличие таких вопросов вполне понятно — ведь сегодня, спустя семь лет после победы Майдана, многие украинцы прочувствовали его печальные последствия на собственной шкуре.

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Ведущие киевские политологи обсудили промежуточные итоги «казахского майдана» в пресс-центре агентства «Голoс.uа». По мнению аналитика Украинского института политики Руслана Бизяева, конфликт в Казахстане имел как внутреннюю, так и внешнюю составляющую.

«Внутренняя составляющая — это перераспределение полномочий, фактически окончательный закат эпохи [Нурсултана] Назарбаева. Ведь Нурсултан Назарбаев руководил страной еще в 1991-м, когда обсуждались условия подписания Союзного договора (он был призван сохранить СССР. — Прим. ФАН). Назарбаев пережил три эпохи — советскую, постсоветскую и начавшуюся ныне «эпоху хаоса», — напомнил Бизяев. — События в Белоруссии в августе 2020-го и нынешние события в Казахстане имеют понятную внутреннюю подоплеку. В Белоруссии в итоге все пошло по пути конституционной реформы, а в Казахстане мы, к сожалению, наблюдали кровавую попытку госпереворота. Причем с элементами классической методички по организации цветной революции».

Если говорить о внешнем факторе, отметил аналитик, то здесь налицо противостояние двух центров силы — британского и российского.

«Казахстан в эпоху «позднего Назарбаева» был тесно связан с Британией. Там работали британские судьи, главу государства консультировала фирма, принадлежащая экс-премьеру Британии Тони Блэру, многие реформы эпохи Назарбаева велись по британским лекалам, — указал эксперт. — Показательно, что в момент госпереворота в страну были введены именно миротворцы ОДКБ. Это прямая зашита постсоветского пространства, ведь, если в Казахстане будет неспокойно, о стабильности на этом пространстве не стоит и мечтать. На наших глазах геополитическая концепция России и Китая возобладала над «Евроатлантической концепцией 2.0» в лице США и Британии».

Он отметил: из-за каких цен на автогаз жители Казахстана формально вышли на протесты — 7 гривен за литр вместо 3,5 гривны!

«Думаю, украинские водители при таких ценах на автогаз расплакались бы от радости — у нас они намного выше. Понятно, что повышение цен на горючее было просто предлогом. Это была отлично подготовленная, прекрасно спланированная и профинансированная акция по захвату власти. После ареста главы комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова стало ясно, что госпереворот тщательно готовился, а спецслужбы делали вид, что ничего не замечают, — сообщил Бизяев. — Это напомнило ситуацию на Украине в январе 2014-го, когда президент Виктор Янукович с удивлением обнаружил, что на Майдане, оказывается, есть вооруженные люди. Очень поздно отреагировали на сорвавшийся переворот Соединенные Штаты. Госсекретарь Энтони Блинкен только 9 января осудил ввод в страну российских подразделений в составе войск ОДКБ. США дистанцировались от этого конфликта — не было ни гневных заявлений против «кровавого режима [Касым-Жомарта] Токаева», ни борта с Викторией Нуланд и ее «печеньками для восставших» наперевес».

Аналитик отметил — если включить в этот контекст переговоры Россия — США по гарантиям безопасности, которые проходили в Женеве, то это прямой диалог между «Евроатлантической концепцией 2.0» и концепцией «Большой Евразии».

«Причем за спиной Владимира Путина незримо стоит огромный, динамично развивающийся Китай, а за Джо Байденом — весь коллективный Запад. С началом этих переговоров даже лидеры Евросоюза почувствовали, что такое утрата субъектности. Фактически Россия и США договариваются о равновесии в Европе без представителей самой Европы. Думаю, что до конца февраля ситуация в Казахстане стабилизируется. Ведь трансфер власти уже произошел, а Казахстан остался полностью в зоне влияния «большой Евразии», — заключил эксперт Украинского института политики.

Global Look Press / Kazakh presidential website / XinHua / t.me/shot_shot / via Global Look Press / t.me/ kazfreee / via Global Look Press / Xinhua / XinHua

Антон Финько, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, отметил — события в Казахстане не стали неожиданностью как для целого ряда экспертов, так и для многих жителей этой страны.

«У меня есть родственники в Казахстане, и они подтвердили — уже с середины августа 2021-го можно было ожидать надвигающиеся волнения, это предчувствие ощущалось в обществе. Но неожиданностью все же стал размах протестов, а также широкое применение манифестантами оружия, — указал Финько. — Уже с 1 июня 2021-го на западе страны – в Актобе, Жанаозене и так далее — были регулярные всплески протестной активности. Забастовки дальнобойщиков, нефтяников, работников промышленности и так далее шли волнами. Нужно отметить — мы имеем дело с многоаспектным явлением. И важно отделить социальный протест от деструктивных сил, которые делили власть и влияние в республике. Этот социальный взрыв был вызван тремя факторами — резким ростом «низового протеста», наличием острого конфликта в элитах и внешним вмешательством со стороны Запада».

Эксперт напомнил, что Казахстан — гораздо более экономически мощная держава, чем Украина.

«При этом казахи, вышедшие на социальные протесты в Жанаозене, говорили: «Да, мы живем сравнительно неплохо, но наш уровень жизни несопоставим с норвежским», — заметил он.

Аналитик назвал геополитические последствия бунта в Казахстане и его оперативного подавления.

«С заходом в Казахстан российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ Россия получила возможность тактически усилить свои позиции в Центральной Азии в качестве гаранта безопасности. Это очень актуальный ответ на запрос азиатских республик после ухода американцев из Афганистана, — отметил Финько. — С того времени РФ резко усилила группировку своих войск в Таджикистане и провела там несколько военных учений, помогая Душанбе укрепить границу. Также Москва активизировала сотрудничество с Киргизией и теперь расширила спектр своего влияния за счет Казахстана».

В средне- и долгосрочной перспективе позиции РФ в Казахстане будут только крепнуть, отметил аналитик.

«Для Украины же ситуация в Казахстане принципиально ничего не меняет. Тактическое усиление РФ в Центральной Азии укрепит переговорные позиции Москвы с США 10-12 января, добавив России дополнительные аргументы в диалоге с Западом», — заключил Финько.

Напомним, в Казахстане во время массовых беспорядков, которые продолжаются уже неделю, по предварительным данным, погибли 164 человека, в том числе трое детей.