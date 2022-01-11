Госпитализированный Куравлев часто жаловался на давление

Москва, 11 января. Звезда фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев нередко испытывал проблемы со здоровьем. Например, актер регулярно жаловался на низкое давление.

Несколько дней назад 85-летнего артиста доставили в инфекционную больницу в Коммунарке с поражением легких, пишут СМИ. Состояние Куравлева, попавшего в реанимацию, оценивается как тяжелое.

Звезда отечественного кино часто чувствует себя плохо из-за пониженного давления, передает «МК». Например, актер вызывал медиков в августе прошло года. Тогда врачи скорой оказали артисту помощь на месте, поскольку он отказался от госпитализации. Однако на этот раз Куравлеву пришлось поехать в больницу.

Ранее в СМИ появилась информация, что госпитализированный актер якобы заболел COVID-19. Сын актера опроверг эти сведения, заявив, что у его отца нет коронавируса.