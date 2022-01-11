Омич подарил жене две шубы, которые украл в баре

Омск, 11 января. В полиции Омска прокомментировали уголовное дело в связи с кражей из гардероба бара двух дорогих шуб.

Как пояснили в отделе полиции №10, к ним с заявлением о пропаже норковых шуб обратились две девушки. Выяснилось, что после встречи Нового года в баре они не обнаружили в гардеробе своей верхней одежды. Материальный ущерб девушки оценили в 95 тысяч рублей, сообщает «Омск-Информ».

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские вычислили возможного похитителя чужого добра. Им оказался молодой человек, воспользовавшийся толкучкой около гардероба. Прихваченные под шумок шубы он преподнес в подарок своей жене. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее ФАН сообщал о задержании в Московской области уроженца Мордовии, подозреваемого в серии краж велосипедов в Красногорске. Похитителя велосипедов удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения.