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Омич подарил жене две шубы, которые украл в баре
Происшествия
Омич подарил жене две шубы, которые украл в баре
rosgvard.ru  / 

Омск, 11 января. В полиции Омска прокомментировали уголовное дело в связи с кражей из гардероба бара двух дорогих шуб.

Как пояснили в отделе полиции №10, к ним с заявлением о пропаже норковых шуб обратились две девушки. Выяснилось, что после встречи Нового года в баре они не обнаружили в гардеробе своей верхней одежды. Материальный ущерб девушки оценили в 95 тысяч рублей, сообщает «Омск-Информ».

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские вычислили возможного похитителя чужого добра. Им оказался молодой человек, воспользовавшийся толкучкой около гардероба. Прихваченные под шумок шубы он преподнес в подарок своей жене. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее ФАН сообщал о задержании в Московской области уроженца Мордовии, подозреваемого в серии краж велосипедов в Красногорске. Похитителя велосипедов удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения.

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кража задержание шубы
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