CNN: США тайно одобрили план дополнительной военной помощи для Украины

Вашингтон, 11 января. Администрация Белого дома тайно одобрила предоставление дополнительной военной помощи для Украины на общую сумму в 200 миллионов долларов, о чем сообщил телеканал CNN.

Вашингтон «тихо» согласовал военную помощь Киеву на 200 миллионов долларов. Соответствующее соглашение подписали в Белом доме, после чего решение довели до конгрессменов.

«Администрация Байдена тихо одобрила дополнительные 200 миллионов долларов на оборонную помощь Украине», — сообщает CNN со ссылкой на источники.

Журналисты подчеркивают, что решение было принято еще до старта переговоров между Россией и США.

Однако переговоры не повлияли на позицию Вашингтона по поводу членства Киева в НАТО. Американская сторона настояла на том, что у Украины должна остаться возможность вступить в Североатлантический альянс.

Ранее стало известно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил возможности начала войны между Россией и Украиной. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не намерена, сообщает телеканал «360».