Президент Казахстана Токаев ввел мораторий на увеличение зарплат чиновников

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил повышать зарплаты чиновникам и депутатам в течение пяти лет. Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте.

По словам лидера республики, заработные платы у законодателей и членов правительства достаточно высокие и не требуют повышения.

«Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — сказал президент.

Токаев ранее поручил правительству определить круг предпринимателей и компаний, которые будут каждый год перечислять средства в создаваемый им социальный фонд для помощи населению Казахстана.