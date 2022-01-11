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Президент Казахстана Токаев ввел мораторий на увеличение зарплат чиновников

  /   Обновлено: 11 января 2022 11:32
Политика
Президент Казахстана Токаев ввел мораторий на увеличение зарплат чиновников
flickr.com  /  Geneva School of Diplomacy

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил повышать зарплаты чиновникам и депутатам в течение пяти лет. Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте.

По словам лидера республики, заработные платы у законодателей и членов правительства достаточно высокие и не требуют повышения.

«Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — сказал президент.

Токаев ранее поручил правительству определить круг предпринимателей и компаний, которые будут каждый год перечислять средства в создаваемый им социальный фонд для помощи населению Казахстана.

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Казахстан правительство зарплаты токаев
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