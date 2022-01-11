Американские полицейские спасли летчика за мгновения до столкновения с поездом

Сотрудники полиции Лос-Анжелеса вызволили пилота разбившегося самолета за несколько секунд до столкновения с поездом. Момент спасения запечатлели камеры видеонаблюдения.

Одномоторный самолет Cessna 172 совершил аварийную посадку на железнодорожные пути. Местные правоохранители успели вытащить раненого пилота из кабины, прежде чем в воздушное судно врезался поезд. За считанные мгновения до аварии им удалось вызволить окровавленного летчика. Пострадавшего доставили в региональный травматологический центр, его жизни ничего не угрожает.