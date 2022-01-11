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Экономист Цыганов заявил об ограниченных возможностях роста цен на жилье в РФ

Экономика
Экономист Цыганов заявил об ограниченных возможностях роста цен на жилье в РФ
pixabay.com  /  Syaibatul Hamdi

Москва, 11 января. Рост цен на жилую недвижимость в России ограничен платежеспособностью населения, заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов в комментарии ИА REGNUM.

Так экономист прокомментировал сообщения о вероятном снижении стоимости жилья в России на 15% при условии упрощенного порядка выдачи кредитов застройщикам. По мнению эксперта, такой вариант возможен, однако доля этого процесса в себестоимости строительства значительно меньше указанных 15%.

«Больший эффект принесло бы упрощение порядка изменения назначения использования земли, упрощение правил подключения к коммуникациям и повышение прозрачности всех процедур по выдаче разрешений на строительство», — указал Цыганов.

Он убежден, что формирование понятных и прозрачных стандартов деятельности в строительстве и банковской сфере могло бы дать позитивный эффект. Причем, по мнению экономиста, это произошло бы не только за счет упрощения процедур, но и в связи снижения рисков мошенничества.

По итогам 2021 года жилье в крупных городах России подорожало на 32%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 93,6 тысячи рублей, а квартиры — 5,13 млн рублей.

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жилье строительство недвижимость цыганов
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