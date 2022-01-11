Власти Казахстана обяжут олигархов перечислять средства в социальный фонд

Нур-Султан, 11 января. Правительство Казахстана должно определить круг крупных компаний и предпринимателей, которые будут каждый год перечислять средства в создаваемый социальный фонд, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, он ожидает, что крупный бизнес и олигархи регулярно будут совершать соответствующие отчисления.

«Благодаря первому президенту — елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев. — Прим. ФАН) в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — заявил Токаев во время выступления в парламенте.

Президент ранее потребовал реформировать Банк развития Казахстана. По его словам, БРК стал инструментом перераспределения денег между олигархами.