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Политолог Ищенко уверен, что проблема национализма в Казахстане будет решаться при Смаилове
Политика
Политолог Ищенко уверен, что проблема национализма в Казахстане будет решаться при Смаилове
 /  ПолитРоссия

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с ФАН предположил, какой политический курс намерен избрать премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, чтобы исключить развитие националистических тенденций в обществе.

Не так давно стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.

Эксперт напомнил, что недопонимание между двумя крупнейшими национальными общностями нарастало десятилетиями. По мнению политолога, проблема будет решаться, однако справиться с притеснениями русского населения на западе Казахстана за один день явно не удастся.

«Радикальных националистов в казахском обществе полно, деть их некуда. Раскол в обществе создавал некий дискомфорт для проживания русских в стране, он никуда не денется. Если на севере Казахстана русские составляют подавляющее большинство, то на юге и на западе наших соотечественников практически не осталось. Эта проблема будет, очевидно, решаться. Она нарастала десятилетиями, поэтому выходить из этого состояния Казахстан будет годами. Если ее не решит Токаев, то это сделает кто-то другой. Сейчас любое правительство в такой ситуации не стало бы раздражать противоположные этнические группы. Если вы посмотрите на заявления властей, то они будут говорить: «Давайте сейчас успокоимся. Будет как вчера, только немножко лучше», — дал неутешительный прогноз Ищенко.

Ранее президент Казахстана во время выступления в парламенте заявил о планах представить новый пакет политических реформ. Это произойдет во время послания к народу в сентябре. До этого лидер республики уже говорил, что система государственного управления требует реформирования. 

 

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко уверен, что проблема национализма в Казахстане будет решаться при Смаилове
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