Полиция Москвы заинтересовалась голой блогершей на фоне храма

Москва, 11 января. Московские правоохранительные органы инициировали проверку в связи с выходкой блогерши, разместившей в соцсетях свои фото в обнаженном виде на фоне храма.

Московская полиция проверяет обстоятельства скандальной фотосессии 24-летней блогерши Полины Моругиной, которая более известна как Polina Ice. Предметом проверки стали фото в соцсети, на которых она в обнаженном виде позирует на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, сообщает Life.

Несмотря на то, что после начала полицейской проверки блогерша поспешила удалить не только непристойные фото, но и все свои аккаунты в соцсетях, теперь ей грозит наказание. Так как Моругина покусилась своей выходкой на свободу совести и вероисповедания, ей может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года.

Ранее ФАН сообщал о полицейской проверке в связи с публикацией в соцсетях видео, на котором девушка под ником Lola Bunny оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Эта девушка продает свои обнаженные фото на сервисе OnlyFans.