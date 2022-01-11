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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 93,6 тысячи рублей

Экономика
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 93,6 тысячи рублей
pixabay.com

Москва, 11 января. Квартиры в новостройках по итогам 2021 года подорожали в крупных городах России на 32%, до 93,6 тысячи рублей за квадратный метр, следует из подсчетов портала «Мир квартир».

Больше всего подорожало жилье в Сочи. Средняя стоимость квадратного метра в курортном городе к концу года достигла 296,6 тысячи рублей. За 2021 год сочинская недвижимость подорожала почти в два раза. Похожая ситуация наблюдается в Краснодаре, где цены выросли на 83%. В десятке городов по увеличению стоимости жилья также оказались Мурманск (+60%), Улан-Удэ (+53%), Тверь (+52%), Новокузнецк (+51%), Калининград (+49%), Чита (+49%), Омск (+48%) и Белгород (+47%).

Меньше всего цены выросли в Хабаровске (+3%), Нижнем Тагиле (+7%) и Махачкале (+9%). Средняя стоимость квартиры на первичном рынке жилья в России, согласно данным портала, составляет 5,13 млн рублей.

Экономист Александр Родионов ранее в беседе с ФАН рассказал, как изменится ситуация на российском рынке жилья в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Он предупредил, что в 2022 году цены на недвижимость продолжат расти, что непременно скажется на спросе среди потенциальных покупателей.

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Все новости / Экономика / Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 93,6 тысячи рублей
сочи краснодар жилье недвижимость
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