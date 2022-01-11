Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 11:36
11:36
Армия
CNN: США тайно одобрили план дополнительной военной помощи для Украины
11:34
Происшествия
Экс-полицейский может получить 12 лет колонии за взятку от мигранта в Иркутске
11:34
Общество
Петербургских водителей предупредили о временном перекрытии проезда по Литейному и Шпалерной
11:34
Общество
Житель Саранска поплатился за жажду продажной любви
11:32
Общество
Замдиректора Центра Гамалеи заявил, что не стоит говорить о «легкости» штамма «Омикрон»
11:32
Политика
Президент Казахстана Токаев ввел мораторий на увеличение зарплат чиновников
11:32
Весь мир
США поставляют Украине оружие на фоне переговоров с РФ о гарантиях безопасности
11:29
Общество
Федеральный природный заказник появится в Амурской области
11:27
Экономика
Экономист Цыганов заявил об ограниченных возможностях роста цен на жилье в РФ
11:24
Общество
По примеру США: хватит ли Украине средств на введение продовольственных талонов для малоимущих
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дочь попавшей в реанимацию Прокловой проговорилась о четвертом муже матери

Шоу-бизнес
Дочь попавшей в реанимацию Прокловой проговорилась о четвертом муже матери
instagram.com  /  @elproklova

Москва, 11 января. Актриса Елена Проклова, госпитализированная с подозрением на инсульт, живет с неким новым мужем. Об этом случайно рассказала одна из дочерей звезды отечественного кино.

Попавшая в реанимацию артистка почувствовала себя плохо еще во время гастролей в Санкт-Петербурге. Дочь Прокловой сообщила надзорным органам, что в Северной столице у ее матери случился гипертонический криз, поэтому там ей вызывали скорую, пишет «МК».

«А здесь уже (в Москве — Прим. ФАН) вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать», — проговорилась женщина о четвертом супруге актрисы.

Дочь артистки пояснила, что они живут в разных домах. По словам женщины, у ее знаменитой матери нет жалоб на качество оказанной помощи. У Прокловой взяли анализ для ПЦР-теста и сделали все необходимое.

Официально звезда отечественного кино была замужем три раза. Первым мужем артистки стал режиссер Виталий Мелик-Карамов, от которого она родила дочь Арину, напоминает Teleprogramma.pro.

Кроме того, Проклова была замужем за врачом Александром Дерябиным и бизнесменом Андреем Тришиным. В третьем браке у актрисы родилась дочь Полина. Знаменитость развелась с Тришиным в 2015 году после 30 лет семейной жизни.

Ранее Елена Проклова рассказала о своем состоянии после госпитализации. Актриса утверждает, что у нее все нормально, несмотря на пребывание в реанимации.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дочь попавшей в реанимацию Прокловой проговорилась о четвертом муже матери
актриса знаменитости проклова
Комментировать