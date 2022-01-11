Дочь попавшей в реанимацию Прокловой проговорилась о четвертом муже матери

Москва, 11 января. Актриса Елена Проклова, госпитализированная с подозрением на инсульт, живет с неким новым мужем. Об этом случайно рассказала одна из дочерей звезды отечественного кино.

Попавшая в реанимацию артистка почувствовала себя плохо еще во время гастролей в Санкт-Петербурге. Дочь Прокловой сообщила надзорным органам, что в Северной столице у ее матери случился гипертонический криз, поэтому там ей вызывали скорую, пишет «МК».

«А здесь уже (в Москве — Прим. ФАН) вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать», — проговорилась женщина о четвертом супруге актрисы.

Дочь артистки пояснила, что они живут в разных домах. По словам женщины, у ее знаменитой матери нет жалоб на качество оказанной помощи. У Прокловой взяли анализ для ПЦР-теста и сделали все необходимое.

Официально звезда отечественного кино была замужем три раза. Первым мужем артистки стал режиссер Виталий Мелик-Карамов, от которого она родила дочь Арину, напоминает Teleprogramma.pro.

Кроме того, Проклова была замужем за врачом Александром Дерябиным и бизнесменом Андреем Тришиным. В третьем браке у актрисы родилась дочь Полина. Знаменитость развелась с Тришиным в 2015 году после 30 лет семейной жизни.

Ранее Елена Проклова рассказала о своем состоянии после госпитализации. Актриса утверждает, что у нее все нормально, несмотря на пребывание в реанимации.