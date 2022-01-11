Индонезия провоцирует энергетический кризис в Азии

Москва, 11 января. Индонезия до конца января запретила отгрузку угля за границу ради обеспечения внутреннего рынка. Такое решение может создать угольный кризис в Азии, сообщает «Российская газета».

Советник отдела по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при Правительстве РФ Дмитрий Федоренко отметил, что от индонезийских поставок угля зависит подавляющее большинство экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Если запрет на экспорт будет продлен, возникнет дефицит на азиатском угольном рынке и повторение энергетического кризиса 2021 года в Индии и Китае.

Цены на уголь могут начать стремительный рост, что спровоцирует дальнейшее подорожание энергоресурсов. По словам Федоренко, сейчас не существует альтернатив углю, которые позволят нивелировать его дефицит на рынке. Уголь занимает наибольшую долю генерации электроэнергии в Китае, Индии и Южной Корее.

Две трети населения КНР столкнулись с перебоями в подаче электричества с середины сентября 2021 года. Пострадали и предприятия в провинции Гуандун, которые считаются одним из главных цехов «мировой фабрики».