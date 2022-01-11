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Политолог Сабо допустил признание Крыма российским со стороны Запада

  /   Обновлено: 11 января 2022 11:15
Политика
Политолог Сабо допустил признание Крыма российским со стороны Запада
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Вашингтон, 11 января. Напряжение вокруг Украины может быть снято после переговоров России и Запада. Об этом заявил политолог Стивен Сабо в материале для National Interest.

В статье эксперт допустил признание Крыма российским со стороны зарубежных государств. Автор считает сложившуюся ситуацию похожей на историю послевоенной Европы. Тогда СССР и США пришли к договоренности о нейтральном статусе Австрии.

«США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны», — уточнил Сабо.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что Украина боится соглашения России и США по гарантиям безопасности в Женеве. Первые переговоры по этому вопросу состоялись 10 января. Саммит с НАТО ожидается 12 января.

По результатам первой встречи стало известно, что РФ и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО на Восток, сообщили в НСН.

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Все новости / Политика / Политолог Сабо допустил признание Крыма российским со стороны Запада
россия крым сабо
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