Щербаков рассказал о состоянии попавшей в реанимацию Прокловой

Москва, 11 января. Народный артист России Борис Щербаков рассказал об улучшении состояния звезды фильма «Гори, гори, моя звезда» Елены Прокловой, которая была госпитализирована в Москве.

Актер сообщил, что недавно разговаривал с супругом коллеги Александром Тришиным, которому удалось пристроить знаменитость в хорошую клинику. По его словам, у артистки проблемы с мозжечком. Но все обошлось: звезда театра и кино уже пошла на поправку.

«Ее перевели из реанимации в нейрохирургию. Я думаю, где-то через неделю ее уже выпишут. Ничего страшного там нет», — сказал 72-летний Щербаков в беседе со «Звездой».

Накануне стало известно о госпитализации Прокловой. Кинодива пожаловалась врачам на сильные головокружения и повышенное давление. Медики диагностировали у 68-летней артистки инсульт.