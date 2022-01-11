Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 11:36
11:34
Происшествия
Экс-полицейский может получить 12 лет колонии за взятку от мигранта в Иркутске
11:34
Общество
Петербургских водителей предупредили о временном перекрытии проезда по Литейному и Шпалерной
11:34
Общество
Житель Саранска поплатился за жажду продажной любви
11:32
Общество
Замдиректора Центра Гамалеи заявил, что не стоит говорить о «легкости» штамма «Омикрон»
11:32
Политика
Президент Казахстана Токаев ввел мораторий на увеличение зарплат чиновников
11:32
Весь мир
США поставляют Украине оружие на фоне переговоров с РФ о гарантиях безопасности
11:29
Общество
Федеральный природный заказник появится в Амурской области
11:27
Экономика
Экономист Цыганов заявил об ограниченных возможностях роста цен на жилье в РФ
11:24
Общество
По примеру США: хватит ли Украине средств на введение продовольственных талонов для малоимущих
11:22
Происшествия
Двух арестантов обнаружили мертвыми в московском СИЗО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Щербаков рассказал о состоянии попавшей в реанимацию Прокловой

Общество
Щербаков рассказал о состоянии попавшей в реанимацию Прокловой
instagram.com  /  @elproklova

Москва, 11 января. Народный артист России Борис Щербаков рассказал об улучшении состояния звезды фильма «Гори, гори, моя звезда» Елены Прокловой, которая была госпитализирована в Москве.

Актер сообщил, что недавно разговаривал с супругом коллеги Александром Тришиным, которому удалось пристроить знаменитость в хорошую клинику. По его словам, у артистки проблемы с мозжечком. Но все обошлось: звезда театра и кино уже пошла на поправку.

«Ее перевели из реанимации в нейрохирургию. Я думаю, где-то через неделю ее уже выпишут. Ничего страшного там нет», — сказал 72-летний Щербаков в беседе со «Звездой».

Накануне стало известно о госпитализации Прокловой. Кинодива пожаловалась врачам на сильные головокружения и повышенное давление. Медики диагностировали у 68-летней артистки инсульт.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Щербаков рассказал о состоянии попавшей в реанимацию Прокловой
здоровье щербаков проклова
Комментировать