Токаев: некоторые силовики покинули свои места во время беспорядков в Казахстане

Нур-Султан, 11 января. Некоторые работники силовых структур в Казахстане покинули рабочие места во время беспорядков. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выступил в парламенте. По его словам, не все работники силовых структур проявили верность своему долгу.

«В ряде городов руководители департаментов комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную информацию», — рассказал Токаев.

Ранее президент Казахстана во время выступления в парламенте заявил о планах представить новый пакет политических реформ. Это произойдет во время послания к народу в сентябре.