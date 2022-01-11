Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 11:35
11:34
Происшествия
Экс-полицейский может получить 12 лет колонии за взятку от мигранта в Иркутске
11:34
Общество
Петербургских водителей предупредили о временном перекрытии проезда по Литейному и Шпалерной
11:34
Общество
Житель Саранска поплатился за жажду продажной любви
11:32
Общество
Замдиректора Центра Гамалеи заявил, что не стоит говорить о «легкости» штамма «Омикрон»
11:32
Политика
Президент Казахстана Токаев ввел мораторий на увеличение зарплат чиновников
11:32
Весь мир
США поставляют Украине оружие на фоне переговоров с РФ о гарантиях безопасности
11:29
Общество
Федеральный природный заказник появится в Амурской области
11:27
Экономика
Экономист Цыганов заявил об ограниченных возможностях роста цен на жилье в РФ
11:24
Общество
По примеру США: хватит ли Украине средств на введение продовольственных талонов для малоимущих
11:22
Происшествия
Двух арестантов обнаружили мертвыми в московском СИЗО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны РФ: вывоз россиян из Казахстана продолжится до полного выполнения задачи

  /   Обновлено: 11 января 2022 11:00
Армия
Минобороны РФ: вывоз россиян из Казахстана продолжится до полного выполнения задачи
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

, 11 января. Эвакуация россиян из Казахстана усилиями военно-транспортной авиации ВКС РФ продолжится до полного выполнения задачи, о чем сообщили в Минобороны России.

Во вторник Минобороны РФ сообщило о том, что военно-транспортные самолеты продолжат совершать рейсы в Казахстан и обратно до полной эвакуации всех российских граждан из республики.

«Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи», — рассказали в ведомстве.

Всего российские рейсы вывезли из республики не менее 1700 человек, включая иностранцев. Все они прибыли в Казахстан на новогодние праздники как туристы или в гости к родственникам, но не смогли покинуть страну из-за начавшихся 2 января массовых беспорядков.

С 6 января в республике действует миротворческая миссия стран ОБСЕ. Миротворцы взяли под свою охрану государственные объекты. Уже 11 января президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что операция сил ОДКБ в стране окончена, передал телеканал «360».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ввод в страну миротворцев позволил частично освободить казахстанских правоохранителей, а те предотвратили разрастание террористической угрозы не только в республике, но и в соседних странах.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ: вывоз россиян из Казахстана продолжится до полного выполнения задачи
Казахстан вкс рф эвакуация
Комментировать