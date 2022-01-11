Минобороны РФ: вывоз россиян из Казахстана продолжится до полного выполнения задачи

, 11 января. Эвакуация россиян из Казахстана усилиями военно-транспортной авиации ВКС РФ продолжится до полного выполнения задачи, о чем сообщили в Минобороны России.

Во вторник Минобороны РФ сообщило о том, что военно-транспортные самолеты продолжат совершать рейсы в Казахстан и обратно до полной эвакуации всех российских граждан из республики.

«Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи», — рассказали в ведомстве.

Всего российские рейсы вывезли из республики не менее 1700 человек, включая иностранцев. Все они прибыли в Казахстан на новогодние праздники как туристы или в гости к родственникам, но не смогли покинуть страну из-за начавшихся 2 января массовых беспорядков.

С 6 января в республике действует миротворческая миссия стран ОБСЕ. Миротворцы взяли под свою охрану государственные объекты. Уже 11 января президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что операция сил ОДКБ в стране окончена, передал телеканал «360».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ввод в страну миротворцев позволил частично освободить казахстанских правоохранителей, а те предотвратили разрастание террористической угрозы не только в республике, но и в соседних странах.