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Жители Петербурга возмутились отсутствием уборки города во время праздников

Общество

Новогодние каникулы петербуржцев омрачили грязные улицы и дворы. По мнению горожан, местные коммунальные службы тоже решили «устроить себе праздник» и не выходить на работу.

Жительница Северной столицы Ольга подтвердила, что не видела работников в спецодежде уже много дней.  Женщина призналась, что начала воспринимать такое поведение коммунальщиков как норму.

«Мусор плохо вывозят. У нас на той стороне раздельный сбор отходов. Пластик не вывозят вообще. Мусорка вся переполнена. Наверное, месяц не вывозят», — возмутилась она.

Молодая мама Елена признается, что впервые увидела уборочные машины только в первый рабочий день после каникул. По ее мнению, местные жители не должны страдать из-за такого непрофессионализма.

«Много пакетов с мусором стояло у контейнера. Вывозили не так, как обычно. Видимо, все связано с большими выходными», — предположила женщина.

Петербуржец Павел давал интервью, одновременно пытаясь отчистить собственную машину от слоя снега. 

«Как улицы убирают не нравится. Город грязный в целом. Я технику вообще практически не вижу. Не так давно, на выходных, видел, как ездят с поднятыми ковшами. Что делают? Непонятно», — заявил он.

Местный житель Константин назвал основными проблемными зонами участки вдоль дорог и дворовые проезды.

Несмотря на многочисленные жалобы, администрация города продолжает игнорировать мольбы горожан и устраивает своим сотрудникам «каникулы». Петербуржцы рассказали, что коммунальщики зачастую сгребают снег со всех придомовых помещений в другой двор, вместо того чтобы вывозить его.

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