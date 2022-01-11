Правила дорожного движения в России будут видоизменяться и совершенствоваться

Система оценки участников дорожного движения должна отслеживать их поведение в постоянном режиме, определяя опасных водителей, и автоматически выносить штрафы, а при серьезных эксцессах — подавать сигнал о необходимости привлечения к уголовной ответственности. Об этом ФАН рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.

Ранее стало известно, что в России вступил в силу закон, согласно которому ужесточаются наказания для злостных нарушителей ПДД. В соответствии с поправками, под уголовную ответственность могут попасть водители, которые трижды выехали на встречную полосу или трижды превысили скорость на 60 километров в час. За это предусмотрено до трех лет лишения свободы, до двух лет — за управление транспортным средством после лишения прав.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль уверен, что нововведения хороши, однако недостаточны. По его мнению, законодательство следует реформировать дальше.

«Очень хорошо, что в России взялись за дорожных хулиганов. Но, я считаю, в этом направлении надо работать и дальше. К примеру, надо продумать и ужесточить ответственность для нарушителей, которые под различными предлогами ездят на транспортных средствах без государственных номеров. Новые законодательные нормы предусматривают серьезное наказание для тех, кто был лишен прав на вождение и вновь сел за руль. Но в них ничего не говорится о тех, кто ездит, не имея водительского удостоверения вообще или оставляет его дома. Эти нарушители отделаются лишь штрафом», — пояснил общественник.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Сыктывкару /

Собеседник ФАН предложил ввести градационную шкалу для нарушителей по «накопительному» принципу, когда учитываются как «малозначительные» нарушения, например неправильная парковка, так и грубые, которые могут создавать опасность для жизни человека. При набирании «критической массы», по мнению эксперта, водитель-хулиган автоматически должен получать крупный штраф или привлекаться к уголовной ответственности.

«К сожалению, некоторые блогеры, дети богатых родителей получают за год сотни штрафов и без труда оплачивают их, даже бравируя своим хулиганством. Такие люди должны быть лишены свободы. Кроме того, в ПДД не предусмотрено ничего для таких участников дорожного движения, как пользователи скоростных скутеров и электросамокатов. Летом они создают аварийные ситуации на тротуарах и проезжей части. Эти люди в большинстве случаев берут средства индивидуальной мобильности напрокат, идентифицируя себя с помощью банковской карты и телефона. Их поведение на дороге также должно отслеживаться, при накоплении определенного количества нарушений наказываться штрафом — автоматическим снятием со счета чувствительной суммы», — развил мысль общественный деятель.

Константин Крохмаль привел в пример Швецию. Там, по словам автоэксперта, тот, кто управляет скутером, после выезда на пешеходную зону или при нарушении правил движения на проезжей части немедленно штрафуется. Специалист напомнил, что специальное оборудование, установленное вдоль дорог в крупных российских городах и вокруг них, а также «маячки» на средствах индивидуальной мобильности позволяют анализировать поведение упомянутых участников движения и стимулировать граждан к соблюдению ПДД.

Ранее ФАН пояснил, несет ли новый европейский закон для автомобилистов практическую пользу. Эксперты высказали сомнения, что реклама, рассказывающая о пользе физических нагрузок покупателям авто, сможет повлиять на экологию Европы.