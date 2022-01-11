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Токаев: беспорядки в Казахстане подогревали специально обученные провокаторы

Политика
Токаев: беспорядки в Казахстане подогревали специально обученные провокаторы
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / t.me/shot_shot / Kazakh presidential website / Bai Xueqi / XinHua

Нур-Султан, 11 января. Массовые беспорядки в Казахстане развивались по заранее подготовленному сценарию, а их разжиганием занимались специально обученные провокаторы. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По словам политика, трагические события в начале января в стране развивались по спирали. Провокаторы воспользовались народным недовольством из-за подъема цен на газ. Первый этап беспорядков включал в себя массовые митинги в нескольких населенных пунктах. Затем под прикрытием «мирных выступлений» в городах активизировались бандитские и мародерские формирования. Третий этап — это горячая фаза с прямым противостоянием вооруженных боевиков и представителей силовых структур.

«После этого стала очевидна их ключевая цель – дезорганизация институтов госуправления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге захват власти», — заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана заявил об успешном завершении миротворческой миссии ОДКБ в стране. Вывод иностранного контингента из среднеазиатской республики начнется 13 января. По сообщениям НСН, ущерб, причиненный Казахстану в ходе массовых беспорядков, оценивается в 2–3 миллиарда долларов США.

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Казахстан терроризм боевики беспорядки токаев
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