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АФК «Система» рассматривает возможность покупки банка «Хоум Кредит»

  /   Обновлено: 11 января 2022 10:53
Экономика
АФК «Система» рассматривает возможность покупки банка «Хоум Кредит»
facebook.com  /  Хоум Кредит

Москва, 11 января. Банк «Хоум Кредит» может прейти в собственность структур АФК «Системы», пишет РБК со ссылкой на несколько источников, близких к переговорам.

Один из собеседников издания рассказал, что АФК «Система» рассматривает возможность передачи активов мобильному оператору МТС. По словам другого источника, переговоры о покупке кредитной организации уже близки к завершению. По предварительной информации, бренд «Хоум Кредит» будет сохранен, однако в будущем возможен обмен активами между ним и подконтрольным «Системе» МТС-банком.

Чистая прибыль «Хоум Кредита» по итогам трех кварталов 2021 года составила 11,2 млрд рублей. Годом ранее за этот же промежуток времени показатель был на уровне 7,3 млрд рублей.

Российские банки по итогам прошлого года увеличили выдачу потребительских кредитов на 15,1% по сравнению с 2020 годом. При этом показатели кредитных организаций оказались на 14,3% ниже, чем в докризисном 2019 году.

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