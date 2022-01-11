Гендиректор МХАТа Кехман закроет театр на ремонт уже в феврале

Москва, 11 января. Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман закроет театр на ремонт в феврале. В труппе были недовольны решением руководства приостановить работу театра в середине сезона.

С сайта МХАТа уже пропала афиша на февраль. Решение закрыть театр в следующем месяце стало неожиданностью для артистов, которые длительное время будут сидеть без работы.

«Мы рассчитывали, что ремонт начнется ближе к лету, в межсезонье, но, видимо, Владимир Абрамович решил иначе. Продлится он аж до октября — то есть почти на год мы остаемся без работы», — рассказали «СтарХиту» в труппе театра.

Изначально планировали, что МХАТ имени Горького отправится на капитальный ремонт с мая по ноябрь. Стоимость модернизации учреждения составляет порядка 5 миллиардов рублей.

Гендиректор рассказал о тяжелом финансовом положении театра. Заявление о проблемах МХАТа он сделал после ухода художественного руководителя Эдуарда Боякова.