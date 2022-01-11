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Светлана Малькова считает, что подготовила бывшего мужа к жизни с Макеевой

Шоу-бизнес
Светлана Малькова считает, что подготовила бывшего мужа к жизни с Макеевой
instagram.com  /  @svetamalkova

Любляна, 11 января. Бывшая жена мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова утверждает, что подготовила его перед жизнью со знаменитостью. По словам женщины, именно она воспитала в бизнесмене Романе Малькове заботливого супруга.

Малькова устроила сеанс общения с подписчиками в Instagram и ответила на их вопросы в Stories. Например, у художницы спросили, был ли супруг Макеевой заботливым мужем и отцом.

«Первое в нем хоть сохранилось, тут хорошо я его воспитала (подготовила)», — ответила экс-супруга Малькова, поставив под текстом несколько смеющихся эмодзи.

Светлана Малькова считает, что подготовила бывшего мужа к жизни с Макеевой
Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

Этот вопрос от подписчиков был не единственным, коснувшимся личности мужа актрисы. Так, у Мальковой уточнили, не является ли целью ее эфиров в соцсетях возвращение бывшего супруга, однако женщина ответила отрицательно.

Кроме того, художница призналась, что ничего не хотела бы менять в прошлой жизни, кроме одного момента. По словам Мальковой, она бы не сидела преданно около мужа, а ходила бы на дискотеки с подругами.

После развода с Романом Мальковым его экс-жена живет в Словении с тремя детьми. Четвертый ребенок бывших супругов — старший сын Андрей — переехал к отцу и Макеевой. Малькова утверждает, что они с мальчиком-подростком сейчас не общаются.

Ранее Роман Мальков поблагодарил Анастасию Макееву за спасение. По словам бизнесмена, актриса не спала ночью, ухаживая за ним.

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Все новости / Шоу-бизнес / Светлана Малькова считает, что подготовила бывшего мужа к жизни с Макеевой
знаменитости макеева малькова
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